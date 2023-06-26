İstanbul'da alışılmadık pazartesi

Kurban Bayramına iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.

İstanbul'da alışılmadık pazartesi - 1

İstanbul'da haftanın ilk gününden sabah saatlerinde yollar boş kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da alışılmadık pazartesi - 2

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü.

İstanbul'da alışılmadık pazartesi - 3

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

İstanbul'da alışılmadık pazartesi - 4

Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

İstanbul'da alışılmadık pazartesi - 5
İstanbul'da alışılmadık pazartesi - 6
İstanbul'da alışılmadık pazartesi - 7
İstanbul'da alışılmadık pazartesi - 8
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