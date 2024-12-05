İstanbul'da alkol pahalı diye yüzey temizleyici içti, hastanelik oldu... "Doğal karışım, 5 litre 15 gün idare ediyor"

İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Durumu ağır olan hastanın, doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul'da alkol pahalı diye yüzey temizleyici içti, hastanelik oldu... "Doğal karışım, 5 litre 15 gün idare ediyor" - 1

72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da alkol pahalı diye yüzey temizleyici içti, hastanelik oldu... "Doğal karışım, 5 litre 15 gün idare ediyor" - 2

Yapılan çalışmalar doğrultusunda O.G.'nin yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi. Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine O.G.'nin hastanede ifadesine başvurdu.

Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.

İstanbul'da alkol pahalı diye yüzey temizleyici içti, hastanelik oldu... "Doğal karışım, 5 litre 15 gün idare ediyor" - 3

O.G. sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER