İstanbul'da alkol pahalı diye yüzey temizleyici içti, hastanelik oldu... "Doğal karışım, 5 litre 15 gün idare ediyor"

Yapılan çalışmalar doğrultusunda O.G.'nin yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi. Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine O.G.'nin hastanede ifadesine başvurdu.



Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.