İstanbul'da alkol pahalı diye yüzey temizleyici içti, hastanelik oldu... "Doğal karışım, 5 litre 15 gün idare ediyor"
İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Durumu ağır olan hastanın, doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.
72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu.