İstanbul'da alkollü mekanlarda denetim

Karaca, şöyle konuştu:

"Bugün benim de katıldığım denetimlerde 3 iş yerine gittik. İlk işletmede bir uygunsuzluk bulamadık ama birinin alkol sunum belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini tespit ettik. Diğerinde ise bandrol okuma cihazıyla yaptığımız incelemede bandrollerin sahte olduğunu tespit ettik ve o içkilere el koyduk. Aynı zamanda işletmenin alkol sunum belgesinin olmadığının tespitini yaptık."