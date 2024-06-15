İstanbul'da anaokulunda korku dolu anlar

İstanbul Ümraniye’de bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen komşusunun evine saldırdı. Pencere korkuluğuna tırmanan saldırgan başarılı olamayınca, giriş katta bulunan anaokulunun camlarını kırdı. Saldırı sırasında anaokulunda korku dolu anlar yaşandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da anaokulunda korku dolu anlar - 1

İstanbul’da kendisine borcu olan komşusuna kızan adam, anaokulunun camlarını kırdı.

Olay 13 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde yaşandı.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da anaokulunda korku dolu anlar - 2

İddiaya göre bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden sorun yaşadığı komşusunun evinin önüne gitti.

Şüpheli önce binanın giriş katındaki pencere korkuluğundan yukarı tırmanmaya çalıştı.
İstanbul'da anaokulunda korku dolu anlar - 3

Başarılı olamayınca elindeki sopayla giriş katında bulunan anaokulunun camlarını kırmaya başladı.

İstanbul'da anaokulunda korku dolu anlar - 4

Bu sırada anaokulunda bulunanlar korku ve panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da anaokulunda korku dolu anlar - 5

Camı kırılan anaokulu yönetimi saldırgandan şikayetçi olurken, saldırı anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da anaokulunda korku dolu anlar - 6

Görüntülerde elindeki sopayla pencere korkuluklarına vuran saldırganın bağırdığı anlar da görülüyor.

İstanbul'da anaokulunda korku dolu anlar - 7
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