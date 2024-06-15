İstanbul'da anaokulunda korku dolu anlar
İstanbul Ümraniye’de bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen komşusunun evine saldırdı. Pencere korkuluğuna tırmanan saldırgan başarılı olamayınca, giriş katta bulunan anaokulunun camlarını kırdı. Saldırı sırasında anaokulunda korku dolu anlar yaşandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul’da kendisine borcu olan komşusuna kızan adam, anaokulunun camlarını kırdı.
Olay 13 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde yaşandı.