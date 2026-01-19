İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı ne kadar sürecek? Yarın sabaha dikkat!

Son tahminlere göre İstanbul'da kar yağışı bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığının 1-2 derece artmasıyla birlikte karla karışık yağmur ve yağmura dönecek.

NTV canlı yayınında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Geceye doğru hava daha fazla soğudu ve daha fazla kar görmeye başladık. Bu yağış bugün devam edecek ancak öğle saatlerine doğru sıcaklık biraz daha artacak." dedi.

Çalışkan, boğaz hattındaki yağışın daha çok sulu kar ve yağmur şeklinde süreceğini kaydetti.

Çalışkan'ın yarın sabah saatlerine ilişkin de bir uyarısı vardı.