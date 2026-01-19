İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı ne kadar sürecek? Yarın sabaha dikkat!
19.01.2026 08:52
Son Güncelleme: 19.01.2026 10:53
NTV - Haber Merkezi
İstanbul yeni haftanın ilk gününe aniden bastıran kar yağışıyla başladı. Kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik durdu. İstanbul'daki kar yağışının öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Yarın sabah İstanbulluları buzlanma tehlikesi bekliyor.
İstanbul'da yeni hafta aniden bastıran kar yağışıyla başladı.
Gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı saat 07.00 itibariyle özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Okulların tatil olmasına rağmen trafikte yoğunluk yaşandı.
Valilik kararıyla ağır taşıtların ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve trafikte son durum nasıl?
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Son tahminlere göre İstanbul'da kar yağışı bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığının 1-2 derece artmasıyla birlikte karla karışık yağmur ve yağmura dönecek.
NTV canlı yayınında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Geceye doğru hava daha fazla soğudu ve daha fazla kar görmeye başladık. Bu yağış bugün devam edecek ancak öğle saatlerine doğru sıcaklık biraz daha artacak." dedi.
Çalışkan, boğaz hattındaki yağışın daha çok sulu kar ve yağmur şeklinde süreceğini kaydetti.
Çalışkan'ın yarın sabah saatlerine ilişkin de bir uyarısı vardı.
YARIN SABAHA DİKKAT
Yağışın sona ermesiyle birlikte don ve buzlanma tehlikesine dikkat çeken Çalışkan, İstanbul'da yarın sabah işe gitmek için evlerinden çıkanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.
Yarın sabah saatlerinde çok soğuk bir hava olacağını belirten Çalışkan, "Özellikle yarın sabah İstanbullular daha dikkatli olsunlar. Yarın buzlanma oluşacak." diye konuştu.
KURYELERE VE AĞIR TAŞITLARA YASAK
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Kar yağışı sebebiyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci emre kadar yasaklandığı belirtildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'İ AŞTI
İstanbul'da sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollar ve ara sokaklarda sürücüler güçlükle ilerlerken kent genelinde D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nde başlayan trafik, Zeytinburnu'na kadar sürüyor. Sefaköy ve Bahçelievler'de meydana gelen hasarlı kazalar, bölgedeki yoğunluğun artmasına neden oldu.
TEM Otoyolu'nda Esenyurt ile Esenler arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu gözlendi.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Bostancı ve Maltepe ile Pendik ve Tuzla arasındaki bazı bölgelerde yoğunluk yaşandı.
TEM Otoyolu Ankara yönünde Ataşehir'de başlayan trafik, Sancaktepe'ye kadar devam etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 85 ve kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK
İşe gitmek isteyenler, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
KAR YAĞIŞI HANGİ İLÇELERDE ETKİLİ OLDU?
Megakentte pazartesi sabahı kar yağışıyla başladı.
Gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, aniden bastırınca bazı yollarda olumsuzluklar yaşandı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor. Bu ilçelerdeki bazı bölgelerde ara sokakların kapalı olduğu gözlendi.
Avrupa Yakası'nda da Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de kar yağışı etkili oldu.