İstanbul'da araçlar mahsur kaldı
DHA
İstanbul'da sabaha saatlerine kadar etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bir çok noktada araçlar yağmur sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarıldı.
-
1İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur gece boyunca etkisini sürdürdü.
-
2Sabaha karşı etkisini arttıran yağmur nedeniyle caddelerde biriken sularda araçlar mahsur kaldı.
-
3Sabaha karşı Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde de yağmur suları nedeniyle yolda birçok araç mahsur
kaldı.
-
4İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
-
5İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları tek tek güvenli yere kadar çekti. Kurtarılan araçlarda vatandaşların beklediği görüldü. Ayrıca su
birikintilerini gören bazı araç sürücüleri de yollarını değiştirdi.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15