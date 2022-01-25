İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. E-5 Karayolu Haramidere ve Beylikdüzü kısmı ile Basın ekspres yolu ile TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde birçok sürücü, araçlarının içinde yolun açılmasını bekledi. Arnavutköy'de çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı

Haberler - Anadolu Ajansı 25.01.2022 - 03:21 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 03:46

İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 1

'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.

İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 2

Haramidere-Beylikdüzü arasında vatandaşlar saatlerce araçlarının içinde bekledi.

İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 3

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisi ile Bağcılar'da araçlarının içinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere, Bağcılar Belediyesince çorba, çay, su ve diğer yiyecekler ikram edildi.

İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 4

Çevrede oturanların da mahsur kalanlara yardım ettikleri görüldü. Bölgede yol temizleme çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 5

İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların yaklaşık 5-6 saattir ilerleyemediği öğrenildi.

İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 6

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken, D-100 karayolu Beylikdüzü kesiminde çok sayıda aracın yolda kaldığı gözlendi.

İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 7

Eyüpsultan Yeşilpınar'da vatandaşların yolda kalan otobüsü ittikleri anlar görüntülere yansırken, Halkalı'da kar küreme aracı mahsur kaldı.

İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 8

Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 9
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 10
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 11
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 12
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 13
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 14
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 15
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 16
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 17
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 18
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 19
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 20
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 21
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 22
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 23
İstanbul'da araçlar yollarda mahsur kaldı - 24

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