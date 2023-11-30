İstanbul’da aralıksız süren sağanak yağış, barajlara yaradı (Yaklaşık 6 puanlık artış)

İstanbul'da aralıksız süren sağanak yağış, barajlara yaradı. Önceki gün doluluk oranı yüzde 25,62 olan İstanbul barajlarında yüzde 31,03 doluluk oranına ulaşıldı.

İstanbul’da aralıksız süren sağanak yağış, barajlara yaradı (Yaklaşık 6 puanlık artış) - 1

Kurak geçen yaz aylarının ardından yaşanan yağışsız süreçte alarm veren İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son yağışlarla artışa geçti.

Aralıksız süren şiddetli sağanakla birlikte barajlardaki doluluk oranında yaklaşık 6 puanlık artış yaşandı.

İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 25,62’den yüzde 31,03’e yükseldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da aralıksız süren sağanak yağış, barajlara yaradı (Yaklaşık 6 puanlık artış) - 2

İstanbul'daki 10 barajda en fazla doluluk oranı Elmalı Barajı'na ait.

Elmalı Barajı'ndaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 70'in üzerine çıktı.

İstanbul’da aralıksız süren sağanak yağış, barajlara yaradı (Yaklaşık 6 puanlık artış) - 3

Elmalı'yı Ömerli Barajı izliyor. Barajdaki doluluk oranı yüzde 55'in üzerinde...

İSKİ verilerine göre; doluluk oranının en düşük olduğu baraj ise yaz aylarında kuruma aşamasına gelen Pabuçdere Barajı... Barajdaki doluluk oranı yüzde 8,86 olarak belirlendi.

İstanbul’da aralıksız süren sağanak yağış, barajlara yaradı (Yaklaşık 6 puanlık artış) - 4

SON YAĞIŞLARIN ARDINDAN İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: Yüzde 73,79
Ömerli Barajı: Yüzde 55,02
Darlık Barajı: Yüzde 45,21
Alibey Barajı: Yüzde 38,59
Istırancalar: Yüzde 32,96
Terkos Barajı: Yüzde 16,1
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 16,07
Kazandere Barajı: Yüzde 14,09
Sazlıdere Barajı: Yüzde 12,85
Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,86

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