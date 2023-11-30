İstanbul’da aralıksız süren sağanak yağış, barajlara yaradı (Yaklaşık 6 puanlık artış)

Elmalı'yı Ömerli Barajı izliyor. Barajdaki doluluk oranı yüzde 55'in üzerinde...



İSKİ verilerine göre; doluluk oranının en düşük olduğu baraj ise yaz aylarında kuruma aşamasına gelen Pabuçdere Barajı... Barajdaki doluluk oranı yüzde 8,86 olarak belirlendi.