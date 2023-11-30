İstanbul’da aralıksız süren sağanak yağış, barajlara yaradı (Yaklaşık 6 puanlık artış)
İstanbul'da aralıksız süren sağanak yağış, barajlara yaradı. Önceki gün doluluk oranı yüzde 25,62 olan İstanbul barajlarında yüzde 31,03 doluluk oranına ulaşıldı.
Kurak geçen yaz aylarının ardından yaşanan yağışsız süreçte alarm veren İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son yağışlarla artışa geçti.
Aralıksız süren şiddetli sağanakla birlikte barajlardaki doluluk oranında yaklaşık 6 puanlık artış yaşandı.
İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 25,62’den yüzde 31,03’e yükseldi.