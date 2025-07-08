İstanbul'da aşırı sıcak alarmı! 45 derece geliyor, klimalara 24 derece uyarısı

Toros, ölçümlerin, havanın gittikçe ısındığını gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Mesela geçen sene temmuzda dünyanın en sıcak günü yaşandı. Şehirlerde yapılaşmanın etkisi sıcaklık için büyük etken. İstanbul'da her semtin farklı ısındığını görürsünüz. Havanın nereden geldiği, oradaki yapılaşmaya bağlı olarak şehirlerde 'şehir ısı adası' etkisi meydana getiriyor. Bu etki akşamları kendini daha çok hissettiriyor. Gün boyu ısınan asfalt, beton binalar, akşamları gün boyu almış olduğu ısıyı vermeye devam ediyor. Dolayısıyla şehirleşmenin olduğu bölgeler, şehirleşmenin daha az olduğu bölgeden daha sıcak oluyor. İklim değişikliği de bunun şiddetini ve sıklığını artırıyor."