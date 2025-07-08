İstanbul'da aşırı sıcak alarmı! 45 derece geliyor, klimalara 24 derece uyarısı
Uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının bugün daha da artmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen hava sıcaklığının, bugün İstanbul'da 38 derece olması bekleniyor.
Dün Ümraniye'de 35, Şişli, Sancaktepe ile Silivri'de 34, Kadıköy, Fatih ile Tuzla'da 33 dereceleri bulan ve ilçelerde yarın daha da yükselmesi beklenen sıcaklıkla ilgili uzmanlar uyarılarda bulundu.