İstanbul’da aşırı sıcaklara yağmur arası: İki gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor
Türkiye’yi kavuran sıcak hava dalgası, sağanak arası veriyor. İstanbul’da salı ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklentisi var. Gündüz saatlerindeki hava sıcaklığının, 3 gün boyunca 32-33 derecelerde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu hafta beklenen hava durumu…
Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası kaç gün daha etkili olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.Özdemirci, sıcaktan bunalan İstanbul’da da yarın ve çarşamba günü yağmur beklentisi olduğunu ifade etti.