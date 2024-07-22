İstanbul’da aşırı sıcaklara yağmur arası: İki gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor

Türkiye’yi kavuran sıcak hava dalgası, sağanak arası veriyor. İstanbul’da salı ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklentisi var. Gündüz saatlerindeki hava sıcaklığının, 3 gün boyunca 32-33 derecelerde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu hafta beklenen hava durumu…

İstanbul’da aşırı sıcaklara yağmur arası: İki gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor - 1

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası kaç gün daha etkili olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.

Özdemirci, sıcaktan bunalan İstanbul’da da yarın ve çarşamba günü yağmur beklentisi olduğunu ifade etti.

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İstanbul’da aşırı sıcaklara yağmur arası: İki gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor - 2

Yurtta mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren azalacağına işaret eden Özdemirci, “Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerde biraz daha düşecek ve önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz.” diye konuştu.

İstanbul’da aşırı sıcaklara yağmur arası: İki gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor - 3

İÇ BÖLGELERDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Özdemirci, İç Anadolu Bölgesi’nde 35-36 derece seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32 ve cumartesi gününden sonra 28-29 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

Sıcaklık düşüşünün özellikle yurdun iç kesimlerinde yaşanacağını vurgulayan Özdemirci, sahil kesimlerinde sıcaklıkların sadece 1-2 derece azalacağını bildirdi.
İstanbul’da aşırı sıcaklara yağmur arası: İki gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor - 4

MARMARA'NIN BATISINDAN BAŞLAYACAK, İÇ KESİMLERE İLERLEYECEK

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK VAR

Yarın Marmara’nın batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklarla sağanak beklendiğini anlatan Özdemirci, şunları kaydetti:

“Çarşamba günü sağanağın etki alanı genişleyecek, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi genelinde, Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Öte yandan Aydın ve Denizli'de 42-43, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak.”
İstanbul’da aşırı sıcaklara yağmur arası: İki gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor - 5

İSTANBUL’DA YAĞMUR BEKLENTİSİ

İstanbul’da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.

İstanbul’da aşırı sıcaklara yağmur arası: İki gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor - 6

ANKARA’DA SICAKLIK DÜŞECEK

Ankara’da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, “Çarşamba günü özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz.” dedi.

İstanbul’da aşırı sıcaklara yağmur arası: İki gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor - 7

İZMİR’DE SICAKLARA DEVAM

Özdemirci, İzmir’de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.

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