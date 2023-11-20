İstanbul’da ATM önünde pos makineli tuzak | 2 milyon liralık işlem yaptılar

İstanbul’da iki kişi, ATM önünde pos cihazıyla 2 milyon liralık vurgun yaptı.

Fatih, Çemberlitaş’ta 4 gün önce meydana gelen olayda 42 yaşındaki Mauritius uyruklu Mohammed A.F.B., ATM’den para çekmek istedi.

ATM’den nasıl işlem yapacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.’nin yanına gelen iki kişi yardımcı olabileceğini söyledi.

Mağdur Mohammed A.F.B.’nin kredi kartını alan şüphelilerden biri, sözde yardım etmeye çalıştı.

Bir süre sonra kartını geri alan Mohammed A.F.B., işlem yaptıktan sonra, kredi kartı hesabında 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını fark etti.

Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı.