İstanbul’da ATM önünde pos makineli tuzak | 2 milyon liralık işlem yaptılar

İstanbul’da ATM’den para çekmek isteyen bir turist tuzağa düşürüldü. Yardım bahanesiyle yaklaşan iki kişi, mağdurun kredi kartından, yanlarında bulunan 3 pos cihazıyla 2 milyon liralık işlem yaptı. Kredi kartından işlem yapıldığını fark eden turist, polise başvurdu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

İstanbul’da ATM önünde pos makineli tuzak | 2 milyon liralık işlem yaptılar - 1

İstanbul’da iki kişi, ATM önünde pos cihazıyla 2 milyon liralık vurgun yaptı.

Fatih, Çemberlitaş’ta 4 gün önce meydana gelen olayda 42 yaşındaki Mauritius uyruklu Mohammed A.F.B., ATM’den para çekmek istedi.

ATM’den nasıl işlem yapacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.’nin yanına gelen iki kişi yardımcı olabileceğini söyledi.

Mağdur Mohammed A.F.B.’nin kredi kartını alan şüphelilerden biri, sözde yardım etmeye çalıştı.

Bir süre sonra kartını geri alan Mohammed A.F.B., işlem yaptıktan sonra, kredi kartı hesabında 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını fark etti.

Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da ATM önünde pos makineli tuzak | 2 milyon liralık işlem yaptılar - 2

Polis, bankamatiği gören güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden daha önce 17 kez polise geliş kaydı bulunan Fethi B. ile Hamit G. gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları 3 adet Pos makinesi ile mağdurun kredi kartından çekilen tutarlara ait slip koçanları ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul’da ATM önünde pos makineli tuzak | 2 milyon liralık işlem yaptılar - 3

Yapılan soruşturmada şüphelilerin sözde yardım ettikleri sırada mağdurun kredi kartını ellerindeki başka bir kredi kartıyla değiştirdikleri, daha sonra hızlıca bu kredi kartını kullanarak 3 ayrı pos cihazından para çektikleri ortaya çıktı.

İşleri biten şüphelilerin daha sonra kartı tekrar değiştirerek mağdura verip oradan uzaklaştıkları öğrenildi.

İstanbul’da ATM önünde pos makineli tuzak | 2 milyon liralık işlem yaptılar - 4

Şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 900 bin lira paraya polis tarafından el kondu.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Fethi B. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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