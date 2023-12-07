İstanbul’da AVM’de olay: Bir gün önce fiyat sorduğu güzellik merkezinin camlarını kırdı

İstanbul Küçükçekmece’deki bir alışveriş merkezinde bulunan güzellik merkezine gelen kişi, iddiaya göre önce fiyat sordu. Bir gün sonra güzellik merkezine yeniden gelen kişi, bu kez iş yerinin camlarını kırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da AVM’de olay: Bir gün önce fiyat sorduğu güzellik merkezinin camlarını kırdı - 1

İstanbul Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde bulunan güzellik merkezine gelen kişi, iş yerinin camlarını kırdı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi’ndeki bir AVM’de salı günü akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre bir kişi AVM içerisindeki güzellik merkezine gelerek işlemlerin fiyatlarını sordu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da AVM’de olay: Bir gün önce fiyat sorduğu güzellik merkezinin camlarını kırdı - 2

Dün güzellik merkezine yeniden gelen kişi bu kez elindeki metal parçasıyla iş yerinin camlarını kırmaya başladı.

İstanbul’da AVM’de olay: Bir gün önce fiyat sorduğu güzellik merkezinin camlarını kırdı - 3

Çevredeki vatandaşlar elindeki metal parçasını aldıkları saldırganı dövmeye başladı.

Tekme ve yumruklarla dövülen saldırganı AVM’nin güvenlik görevlileri vatandaşların elinden güçlükle aldı.
İstanbul’da AVM’de olay: Bir gün önce fiyat sorduğu güzellik merkezinin camlarını kırdı - 4

Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güzellik merkezinin camlarının kırıldığı ve saldırganın darbedildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul’da AVM’de olay: Bir gün önce fiyat sorduğu güzellik merkezinin camlarını kırdı - 5
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