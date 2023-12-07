İstanbul’da AVM’de olay: Bir gün önce fiyat sorduğu güzellik merkezinin camlarını kırdı
İstanbul Küçükçekmece’deki bir alışveriş merkezinde bulunan güzellik merkezine gelen kişi, iddiaya göre önce fiyat sordu. Bir gün sonra güzellik merkezine yeniden gelen kişi, bu kez iş yerinin camlarını kırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Küçükçekmece’de bir alışveriş merkezinde bulunan güzellik merkezine gelen kişi, iş yerinin camlarını kırdı.
Olay, Kartaltepe Mahallesi’ndeki bir AVM’de salı günü akşam saatlerinde meydana geldi.İddiaya göre bir kişi AVM içerisindeki güzellik merkezine gelerek işlemlerin fiyatlarını sordu.