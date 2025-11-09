İstanbul'da AVM'lerin kabusu oldular: Kerpetenli hırsızlara suçüstü

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen S.A., R.H., P.K. ve Y.S. isimli dört şüpheli, 27 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında İçerenköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde suçüstü yakalandı.