İstanbul'da AVM'lerin kabusu oldular: Kerpetenli hırsızlara suçüstü
09.11.2025 10:55
İHA
İstanbul'daki AVM'lerde kıyafet deneme bahanesiyle hırsızlık yapan dört şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızların, kıyafetlerin üzerindeki alarmları kerpeten yardımıyla söktükleri belirlendi.
İstanbul'daki AVM'lerde son bir ayda beş hırsızlık olayına karışan dört şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.
KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ
Edinilen bilgiye göre, Ataşehir'deki alışveriş merkezlerinde peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine polis kapsamlı bir çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, son bir ayda yaşanan beş hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirledi.
AVM'DE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen S.A., R.H., P.K. ve Y.S. isimli dört şüpheli, 27 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında İçerenköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde suçüstü yakalandı.
ALARMLARI KERPETENLE SÖKMÜŞLER
Şüphelilerin, kabinlerde deneme bahanesiyle ürünleri üzerlerine giydikleri, bazı ürünleri çantalarına koydukları ve alarmları sökmek için yanlarında getirdikleri kerpetenleri kullandıkları belirlendi.
ÇOK SAYIDA KIYAFET ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen çok sayıda giyim eşyası ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde mağazaların toplam maddi zararının 908 bin 930 lira olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli tutuklandı.