İstanbul'da ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası

Haberler - DHA 19.07.2022 - 12:09
İstanbul 'da Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce ayçiçeği tarlaları çevresinde kelebek sayısının arttığı gözlendi. Bunun ardından gelen tırtıl istilası, tarlalarda büyük tahribat yarattı. Hatta binlerce tırtılın sardığı traktörler görünmez hale geldi.
Tırtılların, yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeklerinin gelişimini engellediği belirtilirken, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin havadan, çiftçilerin ise traktörlerle ilaçlama yaparak mücadeleyi sürdürüyor.
Çayır tırtılları nedeniyle bazı tarlalarda çoğu ayçiçeğinin zarar gördüğü, çiçek vermediği gözlendi.
Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk, "Daha öncede larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazla. Yoldan oluk oluk geçiyorlar. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor" dedi.
20 gün önce çok sayıda kelebek gördüklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi:
"Biz araziye girdik ve gördük ki ayçiçeklerini bir gecede yemişler. Bu tarladan 30 ton mal alacaksam, 9 tonu zarar gördü. Bu tarladan karımız 8-9 ton olacaktı, onu da götürdü zaten. Yetkililere haber verdik. Drone göndereceğiz ilaçlama yapacak dediler. Bir gün geldi drone, aşağı yukarı 100 dönümlük ilaçlama yaptı. Bir daha da gelmedi. Biz traktörle girip ilaçladık, çiğnedik ayçiçeklerini, yani oradan da bir zararımız var."
'Çayır tırtılı' Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli, Bilecik, Çanakkale ve Eskişehir'deki ayçiçeği tarlalarında da etkili oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere destek vererek tırtıla karşı acil dronla havadan ilaçlama yapması konusunda uyardı.
HABERE GİT: Trakya'da ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası