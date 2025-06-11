İstanbul'da (Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler) sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı
İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı hatlarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.