İstanbul'da (Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler) sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı hatlarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İstanbul'da (Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler) sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4  ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da (Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler) sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı - 2

İSKİ'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, 4 ilçedeki su kesintisi gece saatlerine kadar devam edecek.

İstanbul'da (Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler) sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı - 3

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ'nin resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

11 Haziran Çarşamba 10:00 - 00:00

Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar nedeniyle, aşağıda belirtilen bölgelere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecektir.

Bahçelievler İlçesi:

Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) Mahalleleri.


İstanbul'da (Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler) sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı - 4

Bağcılar İlçesi:

Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet Mahalleleri.

Güngören İlçesi:

Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe Mahalleleri.

Esenler İlçesi:

Fatih Mahallesi (bir kısmı).

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