İstanbul'da (Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler) sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ'nin resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

11 Haziran Çarşamba 10:00 - 00:00



Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar nedeniyle, aşağıda belirtilen bölgelere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecektir.



Bahçelievler İlçesi:



Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) Mahalleleri.





