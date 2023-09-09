İstanbul’da balık boyu denetimi | “Bu sene istavritte sıkıntı görüyoruz”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Zaman, yer ve boy yasağına uygun olmayan su ürünlerine de el koyup, el koyduklarımızı hayır kurumlarına ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış yapmak suretiyle gönderiyoruz. Tekrar piyasaya girişini engelliyoruz.” dedi.

“BU SENE İSTAVRİTTE SIKINTI GÖRÜYORUZ”

Boy yasaklarındaki amacın balıkların en azından bir kez üreyebilecek kadar yaşam sürebilmesi olduğunu belirten Karaca, “Bu sene biraz istavritte sıkıntı görüyoruz, 13 santimetre boyu. Geçen birkaç gün önce, su ürünleri halinde yaklaşık 1 ton istavrit balığına boy yasağından dolayı el konuldu. Diğer balıklarımızda bu sene pek sıkıntı görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.