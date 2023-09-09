İstanbul’da balık boyu denetimi | “Bu sene istavritte sıkıntı görüyoruz”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, balıkların boyları ve uygunlukları ölçüldü. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 2023 yılı içerisinde şu ana kadar 35 bin denetim yaptıklarını, 889 kişiye 4 milyon liraya yakın para cezası uygulandığını söyledi. Karaca ayrıca, istavritin boyunun bu yıl ortalama 13 santimetrede kaldığını belirterek “Bu sene biraz sıkıntı görüyoruz.” dedi.

İstanbul’da balık boyu denetimi | “Bu sene istavritte sıkıntı görüyoruz” - 1

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Üsküdar’da bulunan Balıkçılar Çarşısı’nda perakende balık satışı yapan noktalara ve depolama alanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Denetimler sırasında, tezgahlardaki balıkların boyları standartlara göre, ölçüm cetveliyle ölçüldü, balıkların temizlendiği ve satışa hazırlandığı tezgahlar kontrol edildi.

Tezgahların yanı sıra, perakende satış noktalarındaki depo ve dolaplar da incelendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da balık boyu denetimi | “Bu sene istavritte sıkıntı görüyoruz” - 2

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, esnafa sık sık hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Yönetmeliğe uygun olmayan esnafa, tezgah ve depolarının uygun hale getirebilmesi için süre verileceği öğrenildi.
İstanbul’da balık boyu denetimi | “Bu sene istavritte sıkıntı görüyoruz” - 3

889 KİŞİYE 4 MİLYON LİRAYA YAKIN CEZA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılında su ürünlerine yönelik 35 bine yakın kapsamlı denetim gerçekleştirdiği, bu denetimlerde 889 kişiye 4 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığı belirtildi.

1 Eylül'de açılan sezonla birlikte, su ürünlerine yönelik usulsüzlüklerde uygulanan idari para cezasının alt sınırının 3 bin 310 lira ile 828 bin lira olacağı, boy yasaklarına uyulmaması durumunda perakende satıcılara 16 bin 561 lira, depolayan ve imalatta kullananlara ise 33 bin 127 lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
İstanbul’da balık boyu denetimi | “Bu sene istavritte sıkıntı görüyoruz” - 4

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Zaman, yer ve boy yasağına uygun olmayan su ürünlerine de el koyup, el koyduklarımızı hayır kurumlarına ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış yapmak suretiyle gönderiyoruz. Tekrar piyasaya girişini engelliyoruz.” dedi.

“BU SENE İSTAVRİTTE SIKINTI GÖRÜYORUZ”

Boy yasaklarındaki amacın balıkların en azından bir kez üreyebilecek kadar yaşam sürebilmesi olduğunu belirten Karaca, “Bu sene biraz istavritte sıkıntı görüyoruz, 13 santimetre boyu. Geçen birkaç gün önce, su ürünleri halinde yaklaşık 1 ton istavrit balığına boy yasağından dolayı el konuldu. Diğer balıklarımızda bu sene pek sıkıntı görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.
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