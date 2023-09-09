İstanbul’da balık boyu denetimi | “Bu sene istavritte sıkıntı görüyoruz”
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, balıkların boyları ve uygunlukları ölçüldü. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 2023 yılı içerisinde şu ana kadar 35 bin denetim yaptıklarını, 889 kişiye 4 milyon liraya yakın para cezası uygulandığını söyledi. Karaca ayrıca, istavritin boyunun bu yıl ortalama 13 santimetrede kaldığını belirterek “Bu sene biraz sıkıntı görüyoruz.” dedi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Üsküdar’da bulunan Balıkçılar Çarşısı’nda perakende balık satışı yapan noktalara ve depolama alanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.
Denetimler sırasında, tezgahlardaki balıkların boyları standartlara göre, ölçüm cetveliyle ölçüldü, balıkların temizlendiği ve satışa hazırlandığı tezgahlar kontrol edildi.
Tezgahların yanı sıra, perakende satış noktalarındaki depo ve dolaplar da incelendi.