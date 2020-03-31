İstanbul'da 'balık istifi' minibüse para cezası kesildi
Ulaşımda yüzde 50 kuralına ilişkin denetimler Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Esenyurt'ta bir minibüse para cezası uygulandı. Araçta bulunanlar ise görüntülere yansıdı.
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DHA 31.03.2020 - 11:40| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 13:30
İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ulaşımda corona virüs denetimleri devam ediyor.
Esenyurt ilçe ekipleri dün akşam saatlerinde minibüslere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.
Bu arada trafik ekiplerinin minibüsleri durdurarak cezai işlem yaptığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücülerin ise denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştığı belirlendi.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti.
Minibüs sürücüleri ise günün bazı saatlerinde yoğunluk görülebildiğini, gün içerisinde genellikle araçların boş olduğunu söylediler.
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