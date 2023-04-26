İstanbul’da “banka oturma” cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı

Beyoğlu polisinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde şahsın, gencin arkadaşları tarafından dövüldükten sonra Galata Köprüsü’nde bir balık restoranına girdiğini ardından da orada bulunan A.Y. ile konuşup lavaboya girdiğini belirledi. Devam eden çalışmalarda ise şahsın 23 yaşındaki Emrullah K. olduğu tespit edildi.