İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı. Doluluk oranının yüzde 18,61’e düştüğü Alibey Barajı'nda bazı bölgelerde suyun çekilmesiyle bölge tamamen kurudu.

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü - 1

İstanbul’daki barajlar alarm verirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki su seviyesindeki düşüş sürüyor.

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü - 2

İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı. İstanbul’da geçen yıl yüzde 48,5 olarak ölçülen su seviyesi bu yıl yüzde 32,42 olarak ölçülürken su seviyesinde yaklaşık yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı.

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü - 3

Yıllara göre yapılan karşılaştırmada ise en yüksek su seviyesi 2019 yılında yüzde 83,17 olarak ölçülürken 4 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 32,42 ölçülerek 2019 yılından bu yana baraj doluluk seviyesinde yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü - 4

ALİBEY BARAJI ALARM VERİYOR

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesinde gerilemenin yaşandığı görülürken Alibey barajında da düşüş olduğu belirlendi.

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü - 5

Geçen yıl yüzde 27,89 olarak ölçülen su seviyesi 4 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 18,61 olarak ölçüldü. Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş yaşandığı belirlendi.

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü - 6

Yıllara göre yapılan ölçümlerde en yüksek su seviyesinin 2019 yılında yüzde 100 olarak ölçülen Alibey barajında bu yıl yüzde 18,61 olarak ölçüldüğü görüldü.

2019 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 80’lik bir düşüş yaşandığı belirlendi. Kuraklığın yaşandığı Alibey barajı, havadan görüntülendi.

Görüntülerde, kemerlerin ayaklarının gözükmesi ve kuraklık nedeniyle çatlakların oluşması görenleri korkuturken bölgede bulunan çöplerin ise görüntü kirliliği oluşturduğu görüldü.

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