İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 32 seviyesine düştü

Yıllara göre yapılan karşılaştırmada ise en yüksek su seviyesi 2019 yılında yüzde 83,17 olarak ölçülürken 4 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 32,42 ölçülerek 2019 yılından bu yana baraj doluluk seviyesinde yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş yaşandığı görüldü.