İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum ne? (30 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları)
Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından güncellenmeye devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalması nedeniyle büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 30 Aralık tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum ne?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 30 Aralık tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne?