İstanbul'da barajlarda su seviyesi azalıyor

"İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN BARAJLAR YÜZDE 50 DOLULUK SEVİYESİNİN ALTINDA"

İSKİ verilerine göre İstanbul'daki bütün barajlar yüzde 50 doluluk seviyesinin altına düştü. Doluluk oranı en fazla olan baraj, yüzde 49.3 ile Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 12.87 ile Papuçdere Barajı oldu.