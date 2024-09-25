İstanbul'da barajlardaki son durum endişelendirdi! Son 10 yılın en düşük seviyesi
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi. Barajlarda bugün kaydedilen su miktarı yılın 9 ayında en düşük seviye olurken, yıl içerisinde en yüksek doluluk oranı ise nisan ayında yüzde 82,62 olarak açıklandı. İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı son 10 yılın en düşük oranı olan yüzde 9,73 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,84 ölçüldü.