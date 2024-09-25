İstanbul'da barajlardaki son durum endişelendirdi! Son 10 yılın en düşük seviyesi

ALİBEYKÖY'DEKİ KURAKLIK GÖRÜNTÜLENDİ

AA ekibi, İstanbul'a su sağlayan barajlardan Alibeyköy ve Ömerli'yi görüntüledi.



İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı son 10 yılın en düşük oranı olan yüzde 9,73 olarak kayıtlara geçti.



Düşen su seviyesi nedeniyle Alibeyköy barajında, baraj kapaklarının olduğu bölümde su miktarının dip seviyesine geldiği görüldü. Daha önce balıkların yüzdüğü tarihi su kemerlerinin olduğu bölümlerin ise kuruduğu gözlendi.



Kentin önemli su kaynaklarından olan Ömerli'de ise doluluk oranının 32,84'e gerilemesi nedeniyle göldeki su seviyesindeki azalma dikkati çekti.