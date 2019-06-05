NTV

İstanbul'da bayram

Anadolu Ajansı

Bayram tatilinde İstanbul'da kalan vatandaşlar kendini sokaklara attı. Sahiller ve piknik alanları dolup taştı.

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    Ramazan Bayramı'nda güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, sahillerde ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu.
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    İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla şehir dışına çıkarken kentte kalan vatandaşlar ise piknik yapıp, denize girerek zamanlarını değerlendirdi.
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    Üsküdar'da bazı vatandaşlar sahilde gezmeyi tercih ederken sıcak havadan bunalanlar da denize girdi.
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    Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar Kız Kulesi'ne karşı fotoğraf çektirdi. Bazıları tekne turlarına katılırken kimi aileler de çocuklarıyla parklardaki oyun alanlarında eğlendi.
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    Piknik yapmak isteyen birçok kişinin adresi de Emirgan Korusu oldu. Küçükçekmece Menekşe'deki halk plajını dolduran vatandaşlar da denize girerek serinledi.
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    Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih bölgelerinde de vatandaşlar sahilde mangal yakarak piknik yaptı.
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    Avrupa Yakası'nda serinlemek için Silivri'yi tercih eden vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu.
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri de vatandaşları sık sık uyardı.

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    Ailesiyle piknik yapan Döndü Buluter, "Bayram sefasını İstanbul’da geçirmek istedik. Çünkü İstanbul'u daha çok seviyoruz. Burada piknik de yapabiliyoruz, denize de girebiliyoruz" dedi.
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    Tatil nedeniyle trafiğin rahatladığını belirten Şevket Babat ise "Bunu fırsat bilip İstanbul'un tadını ailece çıkarmak istedik. Bu nedenle çocuklarla birlikte denize geldik" diye konuştu.
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