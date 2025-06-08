İstanbul'da bayram tatili: Sahiller ve parklar bugün de doldu
Kurban Bayramı tatili sürüyor. Bayramı İstanbul'da geçirenler bugün de sahillere ve parklara akın etti.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar, sahil, plaj ve parklarda vakit geçirdi.
Bayramın üçüncü gününde havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahiller, plajlar, parklar ve millet bahçelerinde yoğunluk oluşturdu.
Öğle saatlerinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları ise parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.
Büyükçekmece sahiline gelen bazı vatandaşlar denizde yüzüp, kıyıda güneşlenirken bazıları da sahil boyunca yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise sahil hattında yer alan kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.
Bayram tatilini kent merkezinden uzak yerlerde geçirmek isteyenler ise D-100 karayolunun Silivri yönünde araç yoğunluğu oluşturdu.