İstanbul'da bayram tatili: Sahiller ve parklar bugün de doldu

Bakırköy'deki Ataköy'ün sahil kesimleri de bayramın üçüncü gününde kentin en hareketli bölgeleri arasında yer aldı.

Bazı vatandaşlar kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken bazıları da piknik yaptı.

Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar ise sahildeki parklarda eğlendi. Salıncağa binen, kaydıraktan kayan ve oyun alanlarında koşturan çocuklar, renkli görüntülerle bayramın neşesini yansıttı.

Kennedy Caddesi'nde sahilde vakit geçirmek isteyen araç sürücüleri, yol kenarında uzun park kuyrukları oluşturdu.

Zeytinburnu ve Fatih sahilleri de piknik yapmak ya da çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Sıcak havada bunalanlar denize girerken, bazı vatandaşlar ise sahil hattı boyunca yürüyüş yaptı.