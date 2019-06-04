İstanbul'da bayram trafiği
DHA
İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
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1İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı.
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2Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
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3İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı.
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4Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞURamazan Bayramı'nın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk yaşandı.
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11İstanbul'un en uğrak yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yabancı turistler de gelince yoğunluk hat safhaya ulaştı.
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12Turistler özellikle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve nostaljik tramvay önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.
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