İstanbul’da bayram trafiği

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinde yüzde 1'e kadar düşen trafik yoğunluğu öğleden sonra arttı. Özellikle ana arter ve bağlantı yollarındaki trafik nedeniyle yoğunluk yüzde 65 oldu.

Haberler - İHA 02.05.2022 - 11:32 | Son Güncelleme : 02.05.2022 - 14:47

İstanbul’da bayram trafiği - 1

'nın birinci gününde 'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul’da bayram trafiği - 2

Mega kentte sabah saatlerinde yollar son derece sakindi.

İstanbul’da bayram trafiği - 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul’da bayram trafiği - 4

Ancak öğleden sonra bayram ziyareti ve geziye çıkanların etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul’da bayram trafiği - 5

İBB verilerine göre yoğunluk saat 14.30 itibarıyla yüzde 65'i gösterdi.

İstanbul’da bayram trafiği - 6

Özellikle birinci ve ikinci çevreyolları, bağlantı yolları ve sahillerde araç yoğunluğu var.

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