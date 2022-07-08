İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi

Haberler - İHA - DHA 08.07.2022 - 03:00 | Son Güncelleme : 08.07.2022 - 06:59
İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti.
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.
Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.
Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi.
Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun bugün artarak devam etmesi bekleniyor.