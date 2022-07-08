İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de de Kurban Bayramı tatili öncesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Haberler - İHA - DHA 08.07.2022 - 03:00 | Son Güncelleme : 08.07.2022 - 06:59

İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 1

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti.

İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 2

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 3

Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 4

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" 'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 5

Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi.

İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 6

Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 7

Trafik yoğunluğunun bugün artarak devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 8
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 9
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 10
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 11
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 12
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 13
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 14
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 15
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 16
İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi - 17

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