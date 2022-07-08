İstanbul'da bayram trafiği: TEM'de trafik durma noktasına geldi

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.