İstanbul'da bayram yoğunluğu

Avrupa Yakası'nda Kocamustafapaşa mevkisinden Avrasya Tüneli'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde başlayan trafik Cevizlibağ'a kadar devam ediyor. D-100 kara yolu Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında her iki yönde de trafik yoğun seyrediyor. Ayrıca TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu Mahmutbey'e kadar ulaştı.

Sahil yolunda ise Beşiktaş-Ortaköy ve İstinye-Rumeli Hisarı bölgeleri arasında trafik yoğun seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.