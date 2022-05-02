İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Haberler - İHA 02.05.2022 - 11:32

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - 1

'nın birinci gününde 'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - 2

Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı. 

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - 4

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - 5
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - 6
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - 7

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