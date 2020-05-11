İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu
''Kontrollü sosyal hayat''ın ilk gününde sabah saatlerinde meydana gelen trafiğin akşam saatlerinde etkisini artırdığı görüldü. İstanbul genelinde saat 17.20'de trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak görüldü.
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DHA 11.05.2020 - 18:03
Haftanın ilk mesai bitiminde vatandaş yollara düştü.
AVM'lerin de açılmasıyla alışveriş için özel araçları ile dışarı çıkan vatandaşlar E-5 Cevizlibağ ve Küçükçekmece gibi birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre ise İstanbul genelinde saat 17.20'de trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak görüldü.
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