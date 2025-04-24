İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar sokaklarda ve camilerde uyumayı tercih etti. Çoğu vatandaş battaniyeleri ile camilere sığındı ve parklara çadır kurarak geceyi atlatmaya çalıştı. Türk Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gece boyunca gıda dağıtımı yaptı.
Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.