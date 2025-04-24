İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar sokaklarda ve camilerde uyumayı tercih etti. Çoğu vatandaş battaniyeleri ile camilere sığındı ve parklara çadır kurarak geceyi atlatmaya çalıştı. Türk Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gece boyunca gıda dağıtımı yaptı.

İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 1

Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 2

İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiiler de vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan oldu.

İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 3

Bazı vatandaşlar soğuğa karşı ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise çay kahve içerek ısındı.

İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 4

Fatih'te bulunan Şehzade Camii içerisinde vatandaşların uyuduğu anlar görüntülendi.

İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 5
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 6
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 7
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 8
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 9
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 10
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 11
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 12
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 13
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 14
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 15
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 16
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 17
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 18
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 19
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi - 20
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