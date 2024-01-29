İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
İstanbul’da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerdeki ilçelerinde aralıklarla etkili oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda da etkisini gösteren kar nedeniyle, sürücüler yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda sürücüleri uyardı. Kar yağışının salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinde başladı.
İlk olarak Silivri’de etkisini gösteren kar yağışı, aralıklarla kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Yağış nedeniyle yollarda ve yeşil alanlarda beyaz örtü oluştu.