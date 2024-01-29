İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

Kar yağışı dün akşam Fatih, Arnavutköy ve Çatalca’da etkili oldu.

Gece saatlerinde de Üsküdar ve Kadıköy'de dolu, Kartal'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

Sürücüler aniden bastıran dolu ve kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı.