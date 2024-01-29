İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

İstanbul’da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerdeki ilçelerinde aralıklarla etkili oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda da etkisini gösteren kar nedeniyle, sürücüler yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda sürücüleri uyardı. Kar yağışının salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 1

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinde başladı.

İlk olarak Silivri’de etkisini gösteren kar yağışı, aralıklarla kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle yollarda ve yeşil alanlarda beyaz örtü oluştu.

VİDEO: İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 2

Kar yağışı dün akşam Fatih, Arnavutköy ve Çatalca’da etkili oldu.

Gece saatlerinde de Üsküdar ve Kadıköy'de dolu, Kartal'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

Sürücüler aniden bastıran dolu ve kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 3

YÜKSEK KESİMLERDEKİ YAĞIŞ SÜRÜYOR

Kar yağışı, yeni günde de etkisini hissettirdi.

Kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Arnavutköy gibi ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda beyaz örtü oluştu.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 4

Kar, Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterdi.

Pendik, Kartal, Tuzla, Sultanbeyli ve Ataşehir’de aralıklarla sulu kar yağarken Ümraniye’nin yüksek kesimleri ile Üsküdar Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkisini gösterdi.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 5

Kar yağışının görüldüğü bölgelerde görüş mesafesinin de düşmesiyle sürücüler trafikte daha dikkatli araç kullandı.

TEM otoyolu ve D-100 karayolunda araç yoğunluğu meydana geldi.

Megakentteki kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 6

AYDOS TEPESİ DÜN GECE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kartal Aydos tepesi ve çevresinde dün gece lapa lapa kar yağdı.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 7

Üsküdar ve Kadıköy'de bir anda başlayan dolu nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli ilerledi.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 8

Yollar beyaz örtüye bürünürken, evlerin çatısında ise kar birikintileri oluştu.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 9

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAR ETKİLİ OLDU

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı etkisini gösteriyor.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 10

Otoyolun Körfez geçişi Sevindikli mevkisinde yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 11

İzmit'in yüksek kesimlerinde de aralıklı kar yağışı sürüyor.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 12

Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundukları sürücüleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 13

İSTANBUL’DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının salı gününe kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı belirtildi.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 14

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 15

ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 16
İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 17
İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 18
İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 19
İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 20
İstanbul’da beklenen kar başladı | Megakentte kar yağışı ne zamana kadar sürecek? - 21
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