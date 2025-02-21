İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı: Üç gün boyunca sürecek
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. Kar yağışının bugün şiddetini artıracağı ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor. Gece saatlerinden itibaren megakentin birçok yerinde kar etkisini artırırken, vatandaşlara da peş peşe uyarılar yapıldı. Vali Davut Gül, bugün de okulların tatil edildiğini açıkladı. Saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Kentin yüksek yerlerinde kar kalınlığının 40 cm ve üzerine çıkması bekleniyor.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da kendini gösterdi.
Çarşamba günü başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.
Vatandaşlara kar yağışının cuma günü etkisini artıracağı ve haftasonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.
Megakentte okullar bugün de tatil edildi.
Motosiklet araç ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.