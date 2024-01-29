İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de etkisini gösteriyor. Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunurken yağışın salı gününe kadar sürmesini bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.