İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de etkisini gösteriyor. Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunurken yağışın salı gününe kadar sürmesini bekleniyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 2

Silivri ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 3

Kar yağışı Fatih, Arnavutköy, Çatalca'da da etkisini gösterdi. Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 4

Gece saatlerinde de Üsküdar ve Kadıköy'de dolu, Kartal'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 5

Bazı ilçelerde yağan dolu ise trafiğe çıkan sürücülerde şaşkınlığa yol açtı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 6

Üsküdar ve Kadıköy'de bir anda başlayan dolu nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli ilerledi.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 7

Kartal Aydos tepesi ve çevresinde ise lapa lapa kar yağdı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 8

Yollar beyaz örtüye bürünürken, evlerin çatısında ise kar birikintileri oluştu.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 9

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAR ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı etkisini gösteriyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 10

Otoyolun Körfez geçişi Sevindikli mevkisinde yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 11

İzmit'in yüksek kesimlerinde de aralıklı kar yağışı sürüyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 12

Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundukları sürücüleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 13

İSTANBUL’DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının salı gününe kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı belirtildi.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 14

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 15

ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 16
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 17
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 18
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 19
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - 20
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