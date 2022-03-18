İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. MGM'den yapılan değerlendirmelere göre 18 Mart cuma gününden itibaren aralıklarla kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

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