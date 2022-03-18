İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 07:49 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 08:13
İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik, Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı evlerin çatılarında, yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. MGM'den yapılan değerlendirmelere göre 18 Mart cuma gününden itibaren aralıklarla kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.