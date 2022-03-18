İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Yağışın ilerleyen saatlerde daha etkili olması bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 07:49 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 08:13

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 1

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik, Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 2

Kar yağışı evlerin çatılarında, yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 3

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. MGM'den yapılan değerlendirmelere göre 18 Mart cuma gününden itibaren aralıklarla kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 4

OKULLAR TATİL

 İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

HABERİN AYRINTILARI

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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 8
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 9
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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - 18

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