İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'da kar yağışı erken saatlerde Avrupa Yakası'nda Silivri, Beylikdüzü, Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.