İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Avrupa yakasında Silivri ve Beylikdüzü'nde, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Kente girmek isteyen TIR ve kamyonlar ise Silivri'de durdurularak parklara yönlendirildi.

Haberler - DHA 10.03.2022 - 07:30 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 08:14

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 1

'da kar yağışı erken saatlerde Avrupa Yakası'nda Silivri, Beylikdüzü, Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 2

KAMYON VE TIR'LARA İSTANBUL'A GİRİŞ YASAĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 3

Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 5
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 6
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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 10
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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 13

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