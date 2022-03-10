İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor

Haberler - DHA 10.03.2022 - 11:09
İstanbul'da kar yağışı erken saatlerde Avrupa Yakası'nda birçok ilçede etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle saat 04.00’ten itibaren TIR ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
Valilikten son yapılan açıklama, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" denildi.