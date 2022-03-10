İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Valilik kararıyla kente girmesine izin verilmeyen TIR ve kamyonların geçişine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı.

Haberler - DHA 10.03.2022 - 11:09

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'da kar yağışı erken saatlerde Avrupa Yakası'nda birçok ilçede etkili oluyor.

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Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.

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KAMYON VE TIR'LARA İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle saat 04.00’ten itibaren TIR ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.  

Valilikten son yapılan açıklama, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" denildi.  

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 4
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 5
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 6
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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 10
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 11
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 12
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 13
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 14
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 15
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 16
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - 17
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