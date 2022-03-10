İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor

KAMYON VE TIR'LARA İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle saat 04.00’ten itibaren TIR ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Valilikten son yapılan açıklama, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" denildi.