İstanbul'da beklenen sağanak başladı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış şehir genelinde etkili olmaya başladı. Üsküdar'da yolların göle döndüğü görüldü. Dün Meteoroloji tarafından sağanak yağış ve dolu uyarısında bulunulmuştu. İşte İstanbul'dan sağanak fotoğrafları...

DHA 23.06.2020 - 13:50 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 14:14

İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 1
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 2
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 3
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 4
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 5
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 6
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 7
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 8
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 9
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 10
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 11
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 12
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 13
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 14
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 15
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 16
İstanbul'da beklenen sağanak başladı - 17

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER