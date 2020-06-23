İstanbul'da beklenen sağanak başladı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış şehir genelinde etkili olmaya başladı. Üsküdar'da yolların göle döndüğü görüldü. Dün Meteoroloji tarafından sağanak yağış ve dolu uyarısında bulunulmuştu. İşte İstanbul'dan sağanak fotoğrafları...
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DHA 23.06.2020 - 13:50| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 14:14
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