İstanbul’da beklenen sağanak başladı
Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor.
Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur, gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı.
Sağanak yağış Üsküdar'da görüntülendi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;
Akşam saatlerinden sonra İstanbul'da görülecek sağanak yağışların, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Yağışların bu gece ve sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.