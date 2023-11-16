İstanbul’da beklenen sağanak başladı

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Yağışların bu gece ve sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.