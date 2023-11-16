İstanbul’da beklenen sağanak başladı

Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.

İstanbul’da beklenen sağanak başladı - 1

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da beklenen sağanak başladı - 2

Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur, gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı.

Sağanak yağış Üsküdar'da görüntülendi.

İstanbul’da beklenen sağanak başladı - 3

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Akşam saatlerinden sonra İstanbul'da görülecek sağanak yağışların, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul’da beklenen sağanak başladı - 4

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Yağışların bu gece ve sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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