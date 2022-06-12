İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'un da içinde olduğu 37 kenti sarı kodla uyarmıştı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 12.06.2022 - 12:02

İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı - 1

Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor.

İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı - 2

Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.

İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı - 3

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı - 4

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı - 5

Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı - 6
İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Meteoroloji uyarmıştı - 7

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