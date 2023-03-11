İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

D-100 karayolunun Maltepe-Kadıköy mevkiinde, her iki yönde ve TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir-Samandıra arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şile Otoyolu Üsküdar-Çekmeköy arasında her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da araç yoğunluğu meydana geldi.