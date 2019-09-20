İstanbul'da beklenen yağmur başladı
Anadolu Ajansı, İHA
Meteoroloji Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2-4 derece arasında düşeceği açıklaması yaparken İstanbul'da beklenen sağanak yağış kendisini göstermeye başladı. Öte yandan Edirne ve Kırklareli'de yağmura teslim oldu.
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Marmara Bölgesi'nde bugün İstanbul, Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
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İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
Taksim Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar meydanda bulunan iş yerlerinin saçaklarına sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın belirli aralıklarla gün boyu devam edeceğini bildirdi.
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KIRKLARELİ'DE SAĞANAK
Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği kentte, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı.
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Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
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EDİRNE
Edirne'de sabaha karşı başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
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Sabah işe yetişmeye çalışan vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar tentelerin altında yağmurun dinmesi bekledi.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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