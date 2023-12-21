İstanbul'da belgesiz vale sorunu | Olası kazada sorumluluk kime ait?

"TÜKETİCİ, ARACI KİME VERDİĞİNE ÇOK DİKKAT ETMELİ"

Vale kazalarındaki mağduriyetleri değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı ise, "Aracını teslim ederken tüketicinin önce dikkat etmesi gereken, gerçekten orada hizmeti veren şirketin elemanına mı veriyor yoksa dışarıdan eski deyimle değnekçi dediğimiz kahyalardan biri gelip 'Aracı ben alabilirim' diyebiliyor. Burada çok dikkat edilmesi gereken hususta valenin gerçekten orada hizmet veren şirketin elemanı olması." diyerek vatandaşları uyardı.

Saraçlı, şöyle devam etti:

"Tüketiciler, araçlarını teslim ettiklerinde uğradıkları herhangi bir zarar konusunda özellikle valenin çalışmış olduğu şirket sorumluluk sahibi ama bu sorumlulukla birlikte vale şirketine bu hizmeti vermesi konusunda anlaşma yapan işletmeler de aynı şekilde müşterek ve müteselsilen sorumlu. Olası ihtimal bir kaza olması, bir zarar vermesi durumunda da tabii ki burada 'Borçlar Kanunu'nda ya da hukukumuzda ceza bireyseldir, suç bireyseldir. Bireysel olarak cezalandırılır ama buradaki olayın işleminde de en az vale şirketi kadar yine o vale şirketiyle anlaşan işletme de müteselsil olarak sorumludur."