İstanbul'da belgesiz vale sorunu | Olası kazada sorumluluk kime ait?
Kadıköy'de bir valenin müşterinin aracıyla gezmeye çıkıp kaza yapmasıyla birlikte valelerin denetlenmesi ve çalışma şartlarındaki düzenleme tekrar gündeme geldi. Valeler için 1 Ocak 2023 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmişti. Şu ana kadar belge alan vale sayısının 34 bin olduğu ifade edilirken daha belge almayan neredeyse 160 bin kişi olduğu da belirtiliyor. Uzmanlar, aracı valeye teslim ettikten sonra tüm sorumluluğun da o valeyi çalıştıran şirkette olduğunu dile getiriyor.
Geçen günlerde Kadıköy'de sürücüsünün park etmesi için verdiği otomobil ile Bağdat Caddesi'ne çıkan bir vale, yüksek hızla giderken aracın kontrolünü kaybetmiş ve kaza yapmıştı.
Kazanın ayrıntıları ortaya çıkarken kaza anında yanında valenin yanında bulunan işletme müdürünün işine son verildiği öğrenildi.
Bu olayın ardından 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren vale çalışma şartları, yeterlilik belgesi alma zorunluluğu tekrar gündeme geldi.
Yaşanan kazaların ardından oluşan maddi ve manevi zararları kimin karşılayacağı ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.