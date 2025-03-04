İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu
Pazar günü Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı'na gitmek için ayrılan Ece Gürel’in kişisel eşyaları ve cep telefonu bulundu. Eşyalar, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü.
2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Belgrad Ormanları'nda yoğunlaştırılan çalışmalara polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri katılıyor.