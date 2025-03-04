İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin evden saat 11.30'da çıktığını belirterek, "14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15.00 gibi ben aradım, çalıyor ama açılmıyor. 18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormana hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim." dedi.