İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerine içme suyu hattındaki arıza nedeniyle su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programına göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Programa göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor.