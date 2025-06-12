İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Programa göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor.

İSKİ 12 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI