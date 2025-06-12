İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerine içme suyu hattındaki arıza nedeniyle su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programına göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3  ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Programa göre, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor.

İSKİ 12 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 2
İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 4
İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 5
İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 6
İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 7
İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 8
İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 9
İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 10
İstanbul'da (Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) sular ne zaman gelecek? - 11
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