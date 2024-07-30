İstanbul’da beton duba çıkmazı: Varlığı da problem yokluğu da!

“YAYALARIN DAHA EMNİYETLİ YÜRÜMESİNİ SAĞLAMIŞ OLUYOR”

İntepe, özellikle İstanbul’da ciddi bir park sorunu yaşandığına dikkati çekerek, “Parklanma olduğu zaman, arka tarafa doğru trafik şişiyor ve tıkanıyor. Ana güzergahlarda bunları göremezsiniz, çelik bariyerler görürsünüz ama şehir içindeki sokak arası trafiğinde maalesef belediyeler böyle bir çözüm buldu. Bazen çok işe yarıyor ama bazen de bir kazayla ölümle sonuçlanabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Sokak aralarında çok enteresan kazaların da yaşanabildiğini dile getiren İntepe, şunları kaydetti:

“Kaldırımda yürüyen birine araba çarpabiliyor çünkü sürücü uykusuz olabiliyor, alkollü olabiliyor, kaldırıma çıkıyor ve yayayı eziyor. Bu bariyer onu önleyebilir. Parklanmayı önlediği gibi böyle bir emniyet de sağlar. Bir taraftan da olan kazaların aksiyonunda yayaların daha emniyetli yürümesini sağlamış oluyorsunuz. Fakat bir kaza sırasında düştüğünüzde ölümcül sonuç doğurabilir. Bizim trafik mimarisindeki kültürü yenilememiz lazım. Trafikte güzergah yapılarımızı değiştirirken yaya yolu ve bisiklet yolu diye ayrım yapmak zorundayız.”