İstanbul’da beton duba çıkmazı: Varlığı da problem yokluğu da!

“HEM VARKEN HEM YOKKEN PROBLEM”
İntepe, beton dubaların kaldırılmasından ziyade bu durumla ilgili yayaların ve sürücülerin bilgilenmesi gerektiğini belirtti.
Yurt dışında bu tip örneklerin görülmediğini vurgulayan İntepe, “Dünyada bunu birine sorduğunuzda ‘kaldırım’ diyor, ‘yaya geçidi’ diyor, niye olduğunu sorguluyor. Bizim ülkemizin kültür yapısında bunu bir aksiyon olarak buldular ve belediye bunu yapıyor. Hem varken hem yokken problem.” yorumunu yaptı.
VATANDAŞLAR RİSKLİ BULUYOR
Vatandaşlardan Burhan Güzelcik, bu dubalar olmayınca araçların kaldırıma park edildiğini anlatarak, “O zaman çift taraflı bir eğitim gerekiyor. Devletimizin kurallarını işler hale getirmesi, vatandaşları çok iyi eğitmesi gerekiyor. Almanya'da, Hollanda'da böyle taşları göremezsiniz, hakaret sayarlar.” dedi.
Yol kenarlarına araç park etmek için çizgilerin yeterli olduğunu kaydeden Güzelcik, “Burada arkadaşımla konuşurken bir adım geri attım, çok sert bir kaya, buna çarptım. Yaşlı insanlar, kafası dalgın insanlar yürürken bunlara takılıp düşebiliyor, yaralanıyor. Bunlara hiç gerek yok. Plastik bariyerleri kırıyorlar, dükkan sahipleri ya da vatandaşlar söküp arabalarını alıyor. Onlar da sürdürülebilir değil.” ifadelerini kullandı.
Dubaların yalnızca park etmeyi lanmayı önlediğini ancak yayalar için tehlikeli olduğunu savunan Murat Keskin de, “Beton bariyer yerine plastik bariyerler olsa insan sağlığı açısından daha iyi olur. En ufak bir düşmede insanın kafası yarılıyor, kolu kırılıyor. Daha sağlıklı şeyler yapılabilir. Araçlar beton bariyerler olmadığı zaman kaldırıma çıkıyor. Böyle yapılması güzel ama beton yerine daha sağlıklı bir şey yapılabilirdi.” şeklinde konuştu.