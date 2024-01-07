İstanbul’da bıçak zoruyla hırsızlık: Zorla ATM’ye götürüp para çektirdiler

İstanbul Beşiktaş’ta motosikletli iki kişi, elektrikli scooter ile seyir halinde ilerleyen bir genci bıçak zoruyla önce telefonunu, ardından da bankamatiğe götürerek parasını çaldı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polisin yakaladığı iki gaspçıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da bıçak zoruyla hırsızlık: Zorla ATM’ye götürüp para çektirdiler - 1

İstanbul’da iki gaspçı, bir genci bankamatiğe götürüp zorla parasını çaldı. Hırsızlar, gencin cep telefonunu da çalıp, olay yerinden uzaklaştı.

Beşiktaş’a bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda sabaha karşı yaşanan olayda Bener T. isimli bir genç, sabah saatlerinde evine gitmek üzere elektrikli scooter ile caddede seyretmeye başladı.

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İstanbul’da bıçak zoruyla hırsızlık: Zorla ATM’ye götürüp para çektirdiler - 2

O esnada motosikletle yanına yaklaşan iki kişi, onu sıkıştırarak yere düşürdü. Gence bıçak doğrultan iki gaspçı, cep telefonunu çaldı. Sonrasında Bener T.’yi motosikletine bindirerek bankamatiğe götüren hırsızlar, bıçak zoruyla 2 bin lira parasını da çektirerek gasp etti.

Para ve telefonu alan iki hırsız ardından motosiklete binerek gözden kayboldu.
İstanbul’da bıçak zoruyla hırsızlık: Zorla ATM’ye götürüp para çektirdiler - 3

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından görgü şahidi Zekeriya N.‘nin ihbarı üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti. Polis ekipleri, mağdur Bener T. ile görgü şahidinin ifadesini başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda bıçak doğrultan şahsın emniyette 2 adet suç kaydı bulunan Mustafa D., diğerinin ise 5 adet suç kaydı bulunan Emircan Ç. olduğunu tespit etti.
İstanbul’da bıçak zoruyla hırsızlık: Zorla ATM’ye götürüp para çektirdiler - 4

Devam eden çalışmalarda Mustafa D., Bahçelievler’deki evinde, Emircan Ç. ise Gaziosmanpaşa’da yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlardan Mustafa D.’nin ifadesinde, olay esnasında alkollü olduğunu, cep telefonunu ve bankamatikten parayı kendisinin gasp ettiğini, çaldığı telefonu ise Fatih Aksaray’da tanımadığı bir kişiye sattığını söylediği öğrenildi.

İstanbul’da bıçak zoruyla hırsızlık: Zorla ATM’ye götürüp para çektirdiler - 5

BIÇAKLI GASPÇI TUTUKLANDI

Emniyette işlemelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D., çıkarıldığı mahkemece gasp suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emircan Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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