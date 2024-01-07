İstanbul’da bıçak zoruyla hırsızlık: Zorla ATM’ye götürüp para çektirdiler

O esnada motosikletle yanına yaklaşan iki kişi, onu sıkıştırarak yere düşürdü. Gence bıçak doğrultan iki gaspçı, cep telefonunu çaldı. Sonrasında Bener T.’yi motosikletine bindirerek bankamatiğe götüren hırsızlar, bıçak zoruyla 2 bin lira parasını da çektirerek gasp etti.

Para ve telefonu alan iki hırsız ardından motosiklete binerek gözden kayboldu.