İstanbul’da bıçak zoruyla hırsızlık: Zorla ATM’ye götürüp para çektirdiler
İstanbul Beşiktaş’ta motosikletli iki kişi, elektrikli scooter ile seyir halinde ilerleyen bir genci bıçak zoruyla önce telefonunu, ardından da bankamatiğe götürerek parasını çaldı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polisin yakaladığı iki gaspçıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da iki gaspçı, bir genci bankamatiğe götürüp zorla parasını çaldı. Hırsızlar, gencin cep telefonunu da çalıp, olay yerinden uzaklaştı.
Beşiktaş’a bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda sabaha karşı yaşanan olayda Bener T. isimli bir genç, sabah saatlerinde evine gitmek üzere elektrikli scooter ile caddede seyretmeye başladı.