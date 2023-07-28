İstanbul'da bıçaklı saldırgan paniği: Özel Harekat devreye girdi

İstanbul Ataşehir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, kavga ettiği bir çocuğu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Polislerin geldiğini gören şüpheli, polis aracına zarar vererek kendisini eve kilitledi. Bıçakla kendisine zarar veren zanlı, Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da bıçaklı saldırgan paniği: Özel Harekat devreye girdi - 1

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 31 yaşındaki Y.Ö., İçerenköy Mahallesi Kavaklar Sokak'ta kavga ettiği bir kişiyi dövdükten sonra elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

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İstanbul'da bıçaklı saldırgan paniği: Özel Harekat devreye girdi - 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.Ö. elindeki bıçakla olay yerine gelen polis ekiplerinin aracının lastiğini kesti.

İstanbul'da bıçaklı saldırgan paniği: Özel Harekat devreye girdi - 3

Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan Y.Ö. eve kaçtı. Kendisine zarar veren şüphelinin teslim olması için ekipler yaklaşık bir saat ikna etmeye çalıştı.

İstanbul'da bıçaklı saldırgan paniği: Özel Harekat devreye girdi - 4

Kapıyı açmayan Y.Ö.'nün yakalanması için Özel Harekat ekipleri devreye girdi. Eve giren ekipler Y.Ö.'yü balkonda yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da bıçaklı saldırgan paniği: Özel Harekat devreye girdi - 5

İKİ YIL ÖNCE DE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ

Y.Ö.'nün iki yıl önce de evde babaannesi ve babası varken kapıyı kilitleyerek kendisine bıçakla zarar verdiği ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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