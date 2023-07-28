İstanbul'da bıçaklı saldırgan paniği: Özel Harekat devreye girdi
İstanbul Ataşehir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, kavga ettiği bir çocuğu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Polislerin geldiğini gören şüpheli, polis aracına zarar vererek kendisini eve kilitledi. Bıçakla kendisine zarar veren zanlı, Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.
İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 31 yaşındaki Y.Ö., İçerenköy Mahallesi Kavaklar Sokak'ta kavga ettiği bir kişiyi dövdükten sonra elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.