İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı

''SALDIRIP BENİ DÖVDÜLER''

Alojaly "Ben merdivende oturdum, dinleniyordum, yanıma 4 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtınca kimlik göstermelerini istedim. Kimlik göstermediler, saldırıp beni dövdüler. Cebimdeki telefonu çalıp, kaçtılar" diye konuştu.