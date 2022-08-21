İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı

Beyoğlu'nda dinlenmek için merdivenlere oturan oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly'a kendisini polis olarak tanıtan 4 kişi tekme tokat ile saldırdı. Aldığı darbelerle gözünde morluklar oluşan Alojaly, "Polis olduklarını söylediler, kimlik göstermelerini isteyince saldırıp beni dövdüler" dedi.

Haberler - DHA 21.08.2022 - 10:04

İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 1

Beyoğlu'nda bir genö sahte polis yalanıyla dövüldü.

İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 2

Gümüşsuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 06.20 sıralarında dinlenmek için sokak merdivenine oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, 4 kişi tarafından dövüldü.

İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 3

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kimlik soran Alojaly'e tekme ve tokatlarla saldırdı. 

İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 4

Bu sırada grup içindeki bir kişinin cüzdanından çıkardığı bir kartı hızlıca gösterip cebine geri koyması dikkat çekti. 

İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 5

Aldığı darbelerle sarsılan Alojaly'nin cebinden cep telefonunu alan şüpheliler, oradan hızla uzaklaştı. 

İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 6

Alojaly'nin gözünde morluklar oluştu. 

İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 7

''SALDIRIP BENİ DÖVDÜLER''

Alojaly "Ben merdivende oturdum, dinleniyordum, yanıma 4 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtınca kimlik göstermelerini istedim. Kimlik göstermediler, saldırıp beni dövdüler. Cebimdeki telefonu çalıp, kaçtılar" diye konuştu.

İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 8
İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 9
İstanbul'da bilgisayar mühendisine 'sahte' polis gasbı - 10

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