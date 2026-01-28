İstanbul'da bir apartmana ikinci saldırı. Gece saatlerinde EYP patladı
28.01.2026 10:02
Son Güncelleme: 28.01.2026 10:03
AA
Geçtiğimiz Eylül ayında cezaevinden tahliye olan bir kişinin yaşadığı apartmana ikinci kez el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir apartmana ikinci kez el yapımı patlayıcı (EYP) paniğe neden oldu.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen patlama sonucu park halindeki bir otomobil ile bir dairenin camında hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Patlayıcının, eylül ayında cezaevinden tahliye olan Batuhan K'nin yaşadığı dairenin önüne atıldığı, aynı yere ekim ayında da el yapımı patlayıcı atıldığı anlaşıldı.
Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.